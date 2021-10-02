Украина В Украине могут перенести школьные каникулы из-за отопления

2021-10-02 15:00

В Украине из-за цен на отопление могут перенести каникулы для школьников – повышение тарифов больше всего повлияет на жителей небольших городов.

Об этом пишет UBR.ua.

Так, в некоторых школах с целью уменьшения потребления тепла даже планируют перенести каникулы, дабы начать отопительный сезон позже.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что многие города не смогут избежать подорожания "тепла". Новые тарифы на тепловую энергию КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердил местный горисполком и повышение составило аж 35% (Гкал – 2 034 грн).

"Для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает на 205% и составит 4 316 грн. Для того чтобы уменьшить потребление тепла планируют сместить каникулы для школьников, чтобы начать отопительный сезон в школах позже", – объяснил специалист.

Кроме того, Попенко рассказал, как могут увеличиться тарифы в разных городах области. Так, по его словам, в Каневе тепло может подорожать на 35%, для остальных потребителей – на 13%.

Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основания для повышения тарифов на тепло и горячую воду (решение принимает местная власть) нет, так как тепловики получат газ по цене 7,96 грн за куб. В то же время сами представители городов утверждают: в действующих ценах заложен старый тариф на голубое топливо в размере около 4 грн за куб, поэтому без компенсаций обойтись без подорожания не удастся.