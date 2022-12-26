ВОЙНА В Украине Будут ли перед Новым годом отменять аварийные отключения света: заявление "Укрэнерго"

2022-12-26 20:00

 

В "Укрэнерго" опровергли информацию о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии, которой пытаются взбудоражить общество.

Об этом сообщили на канале "Укрэнерго".

В компании сообщили о том, что эти фейки распространяются на фальшивой странице.

Там напомнили, что аварийные отключения являются вынужденным шагом, применяемым исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения атак на нашу энергосистему", - пояснили в "Укрэнерго".

В компании также напомнили, что имеют только две официальные страницы в Тelegram и Facebook.

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог - пожалуйста, сообщайте нам", - попросили в компании.

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