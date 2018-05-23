Украина В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ для населения

2018-05-23 17:34 671

 

Минэнерго подготовило проект постановления о сохранении действующей цены на газ для населения еще на два месяца

Кабинет министров Украины планирует до 1 июня принять решение о дальнейшей цене на газ для населения. Об этом сообщает Униан со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

"До 1 июня примем решение", - заявил он.

При этом Насалик подчеркнул, что Минэнерго подготовило проект постановления, которое продлевает спецобязательства НАК Нафтогаз Украины по сохранению действующей цены еще на два месяца. "Но окончательное решение будет зависеть от многих факторов", - отметил министр.

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