Политика В Нафтогазе пояснили, почему Украина все еще не перекрыла транзит роССийского газа

2024-03-20 12:28

Через украинскую газотранспортную систему в Европу поступает около 14 млрд кубометров газа в год, а годовое потребление газа европейскими странами составляет около 350 млрд кубометров. Поэтому Украина не намерена подписывать новый контракт на транзит. Об этом глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев сказал в интервью изданию Le Figaro.



"Украина всегда заявляла, что хочет быть надежным партнером для Европы. Единственная причина продления выполнения контракта с Газпромом заключалась в обеспечении энергетической безопасности стран Центральной Европы, очень зависящих от российского газа", - пояснил Чернышев.



По его словам, именно поэтому Украина продолжила поставлять газ в Словакию.



"Вы будете удивлены, если я скажу вам, что средства, которые получает Нафтогаз за этот транзит, меньше его стоимости", - отметил он.



Чернышев напомнил, что контракт о транзите российского раза не будет продлен после завершения его действия.



"Этот контракт истекает 31 декабря 2024 года, и мы не намерены заключать новый. Чтобы вам было легче представить масштаб, я вам скажу, что этот транзит составляет 14 млрд кубометров в год, когда Европа потребляет около 350 млрд кубометров. Поэтому мы не говорим о критичном объеме… Я не предусматриваю дефицита голубого топлива в Европе в 2025 году, поскольку LNG и другие виды газа становятся доступнее", - сказал Чернышев.