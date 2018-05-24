Спорт Форвард Ливерпуля Салах не нарушит пост Рамадана ради финала Лили чемпионов

2018-05-25 20:29 240

Форвард сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах не планирует нарушать пост Рамадана накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.

Египтянин, по мусульманской традиции, не будет есть и пить до заката солнца. Это означает, что только за час-полтора до начала финального матча на "Олимпийском" Салах сможет поесть.

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Ранее глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида попросил футболистов сборной Египта не придерживаться строгого поста, поскольку это отрицательно скажется на подготовке к ЧМ-2018.

Напомним, финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве .

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