Форвард Ливерпуля Салах не нарушит пост Рамадана ради финала Лили чемпионов

Форвард сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммед Салах не планирует нарушать пост Рамадана накануне финала Лиги чемпионов в Киеве.
Египтянин, по мусульманской традиции, не будет есть и пить до заката солнца. Это означает, что только за час-полтора до начала финального матча на "Олимпийском" Салах сможет поесть.
ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2018: ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛОКАЦИИ КИЕВА, СХЕМА, КАРТА
Ранее глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида попросил футболистов сборной Египта не придерживаться строгого поста, поскольку это отрицательно скажется на подготовке к ЧМ-2018.
Напомним, финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве .
ЗАЯВКИ РЕАЛА И ЛИВЕРПУЛЯ НА ФИНАЛ - КОГО ЗИДАН И КЛОПП ВЗЯЛИ В КИЕВ