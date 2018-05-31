Политика Аваков – западным ОО: Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит?

2018-05-31 18:30 763

 

Министр внутренних дел Арсен Аваков раскритиковал международные общественные организации, которых, по его словам, разочаровало "воскрешение" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он заявил на брифинге в четверг.

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, которые говорят: "Что это так?! Дезинформировали наше общество!" Вы что, хотели, чтоб Бабченко был убит, и вы на этом примере дали, вот – Amnesty International или "Репортеры без границ" – у нас еще один погибший журналист?" – сказал министр.

Он пообещал, что впредь украинские правоохранители не будут руководствоваться общественным мнением и будут делать все, что посчитают нужным, для спокойствия в Украине.

"Если бы была возможность сделать такие операции (с инсценировкой смерти - УП) по всем остальным резонансным случаям, то мы бы делали это каждый день", - добавил Аваков.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и "Репортеры без границ" раскритиковали такую спецоперацию.

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