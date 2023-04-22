роССия потеряла больше батальона убитыми за сутки

Украинские военные уничтожили почти три десятка единиц российской военной техники, включая четыре средства ПВО.
С начала войны против украинского народа потери страны-агрессора России ориентировочно составили 185 730 человек убитыми. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром в субботу, 22 апреля.
Указано, что только за минувшие сутки были ликвидировано 630 россиян – примерно полтора мотострелковых батальона.
Также с начала войны уничтожены:
Ранее военные показали, как уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом. Для этого использовали ПТРК Javelin.