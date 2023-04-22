ВОЙНА В Украине роССия потеряла больше батальона убитыми за сутки

2023-04-22 14:30

Украинские военные уничтожили почти три десятка единиц российской военной техники, включая четыре средства ПВО.

С начала войны против украинского народа потери страны-агрессора России ориентировочно составили 185 730 человек убитыми. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром в субботу, 22 апреля.

Указано, что только за минувшие сутки были ликвидировано 630 россиян – примерно полтора мотострелковых батальона.

Также с начала войны уничтожены:

3672 (+4 за сутки) танка

7130 (+4) боевых бронированных машин

2832 (+5) артиллерийские системы

539 (+0) реактивных систем залпового огня

289 (+4) средств ПВО

308 (+0) самолетов

293 (+0) вертолета

2398 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня

911 (+0) крылатых ракет

18 (+0) кораблей/катеров

5718 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн

337 (+3) единицы специальной техники

Ранее военные показали, как уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом. Для этого использовали ПТРК Javelin.