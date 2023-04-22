ВОЙНА В Украине роССия потеряла больше батальона убитыми за сутки

2023-04-22 14:30

 

Украинские военные уничтожили почти три десятка единиц российской военной техники, включая четыре средства ПВО.

С начала войны против украинского народа потери страны-агрессора России ориентировочно составили 185 730 человек убитыми. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ утром в субботу, 22 апреля.

Указано, что только за минувшие сутки были ликвидировано 630 россиян – примерно полтора мотострелковых батальона.

Также с начала войны уничтожены:

  • 3672 (+4 за сутки) танка
  • 7130 (+4) боевых бронированных машин
  • 2832 (+5) артиллерийские системы
  • 539 (+0) реактивных систем залпового огня
  • 289 (+4) средств ПВО
  • 308 (+0) самолетов
  • 293 (+0) вертолета
  • 2398 (+4) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 911 (+0) крылатых ракет
  • 18 (+0) кораблей/катеров
  • 5718 (+5) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 337 (+3) единицы специальной техники

Ранее военные показали, как уничтожили российский танк Т-90 с минным тралом. Для этого использовали ПТРК Javelin.

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