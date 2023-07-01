ВОЙНА В Украине Зеленский назвал число убитых "вагнеровцев"

2023-07-01 15:30

 

Часть наемников российского ЧВК Вагнер, вероятно, продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.

Украинские защитники в войне с Россией ликвидировали 21 тысячу наемников ПВК Вагнер и еще ранили 80 тысяч. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию El Mundo.

"У вагнеровцев было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000".

Украинский лидер подчеркнул, что это колоссальные потери для РФ, которые, кроме того, дают представление о количестве российских наемников, воюющих на территории Украины.

"Хорошая новость состоит в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул президент.

Напомним, 24 июня Евгений Пригожин устроил в России бунт. Колонны "вагнеровцев" двигались на Москву и сбивали самолеты и вертолеты армии РФ. Но после переговоров с формальным лидером Беларуси Пригожин вернул подразделения в полевые лагеря.

Позже главарь "вагнеровцев" заявил, что его наемники шли в Москву не для того, чтобы свергать власти РФ, а для демонстрации своего протеста.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сказал, что подавляющее большинство боевиков ЧВК Вагнер - "патриоты родины", их использовали "втемную". Также он признал, что Россия финансирует деятельность "вагнеровцев".

Также в России прекращено расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа Пригожина.

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