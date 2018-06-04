Политика На выборах в Словении победила партия, жестко выступающая против мигрантов

2018-06-04 08:39 576

На парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия "Словенская демократическая партия" (SDS) дважды премьера Янеза Янши получила 25 мест из 90 в парламенте.

"Второе место заняла партия LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,6% голосов. Третье место с 9,8% заняла "Современная центристская партия" экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года", - сообщает Reuters.

Партия известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции. Она получит 25 мест из 90 в парламенте.

Явка составила около 51,5%.

Напомним, Янез Янша дважды был премьер-министром страны в 2004—2008 и 2012—2013 годах.