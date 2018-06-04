Политика На выборах в Словении победила партия, жестко выступающая против мигрантов

2018-06-04 08:39 576

На парламентских выборах в Словении победила оппозиционная партия "Словенская демократическая партия" (SDS) дважды премьера Янеза Янши получила 25 мест из 90 в парламенте. 

"Второе место заняла партия LMS (Список Марьяна Шареца), которая набрала 12,6% голосов. Третье место с 9,8% заняла "Современная центристская партия" экс-премьера Миро Церара, который ушел в отставку досрочно в марте 2018 года", -  сообщает Reuters.

Партия известна своей жесткой позицией партии относительно иммиграции. Она получит 25 мест из 90 в парламенте.

Явка составила около 51,5%.

Напомним, Янез Янша дважды был премьер-министром страны в 2004—2008 и 2012—2013 годах.

Еще по теме

Помощники нардепов кусались, стреляли и угрожали ребенку — как проходили выборы в Цебриково

2018-06-03 18:05 1971

В Цебриково вспыхнули беспорядки перед выборами в ОТГ, пострадали полицейские (фото, видео)

2018-06-03 10:45 1252

Диктатор Мадуро освободит всех политзаключенных оппозиционеров

2018-06-02 16:43 1460

В США назвали дату завершения расследования о вмешательстве РФ в выборы Трампа

2018-05-21 11:14 1541

Еще новости в разделе "Политика"

Министр Данилюк назвал обещания Порошенко и Гройсмана популизмом

2018-06-04 12:43 75

видео Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке на брифинге в Киеве

2018-06-04 11:15 477

Сегодня в России вынесут приговор незаконно арестованному журналисту Роману Сущенко

2018-06-04 09:40 504

На выборах в Словении победила партия, жестко выступающая против мигрантов

2018-06-04 08:39 576
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Министр Данилюк назвал обещания Порошенко и Гройсмана популизмом 2018-06-04 12:43 75
видео Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке на брифинге в Киеве 2018-06-04 11:15 477
Сегодня в России вынесут приговор незаконно арестованному журналисту Роману Сущенко 2018-06-04 09:40 504
На выборах в Словении победила партия, жестко выступающая против мигрантов 2018-06-04 08:39 576

Лента

12:43 Министр Данилюк назвал обещания Порошенко и Гройсмана популизмом
фото 12:16 Улыбка Ким Чен Ына на встрече с Лавровым оказалась очередным фейком
11:42 Минздрав защищает зама Супрун Линчевского, заявившего, что не нужно тратиться на онкобольных
видео 11:15 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке на брифинге в Киеве
фото 10:41 В Одесской области люди перекрыли трассу - требуют починить светофор
ОБНОВЛЯЕТСЯ 10:14 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:40 Сегодня в России вынесут приговор незаконно арестованному журналисту Роману Сущенко
видео 09:13 В ВСУ пояснили причину экстремального полета Су-25 над пляжем в Кирилловке
08:39 На выборах в Словении победила партия, жестко выступающая против мигрантов
08:12 Российский режиссер снял фильм про Сенцова и берет по 1 евро за просмотр онлайн