Политика Данилов объяснил, когда в Украине проведут выборы

2024-02-06 20:48

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что продолжение военного положения в Украине ставит точку во всех разговорах по выборам весной 2024 года.

Пока действует в стране этот особый правовой режим, выборы проводить нельзя, подчеркнул он.

Для того чтобы можно было провести выборы в Украине, нужно сначала победить в войне с Россией, подчеркнул секретарь СНБО.

"Выборы можно будет провести, когда закончится военное положение. Для этого нам нужно одержать победу в этой войне – и мы ее обязательно одержим", – сказал Данилов.

29 октября 2023 года в Украине должны были пройти парламентские выборы. Но полномасштабное вторжение РФ и введение военного положения сделали их невозможными. Кроме того, весной этого года должны были пройти и президентские выборы. Однако продолжение боевых действий и особый правовой режим автоматически продолжает и президентство Владимира Зеленского на неопределенный период – до окончания войны.

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