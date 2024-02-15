Мир путин заявил, что для роССии будет лучше, если на выборах в США победит Байден

2024-02-15 16:48

Президент России Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп.

Источник: Путин в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании

Детали: У Путина спросили: "Для нас кто лучше - Байден или Трамп?"

Прямая речь Путина: "Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ".

Еще детали: У президента РФ также спросили, как он относится к сообщениям о состоянии здоровья Байдена. По мнению Путина, это связано, в частности, с предвыборной кампанией в США: "Я думаю, в США набирает обороты внутриполитическая кампания, предвыборная кампания. Она приобретает все более и более такие острые формы. И нам некорректно вмешиваться в этот процесс. Послушайте, я встречался с Байденом в Швейцарии, это было три года назад. Уже и тогда говорили, что он недееспособен. Ничего подобного я не увидел. Ну да, он подглядывал в свою бумажку, я подглядывал в свою. Ничего такого. А то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой, ну... Кто у нас где-нибудь не ударялся головой - пусть первый бросит в него камень".

Он добавил, что, по его мнению, сегодняшняя позиция администрации США "чрезвычайно вредна и ошибочна". "И я в свое время президенту Байдену об этом говорил", - подытожил Путин.

Предыстория: