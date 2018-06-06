Политика Скандального зама Ульяны Супрун Линчевского сегодня уволят

2018-06-07 10:41 741

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин примет окончательное решение по увольнению заместителя министра здравоохранения Ульяны Супрун Александра Линчевского в ближайший четверг. Это произойдет после заседания дисциплинарной комиссии, которая назначена на 7 июня. 

Напомним, на вчерашнем заседании Кабмина к премьер-министру обратился Олег Мусий, председатель комитета по вопросам здравоохранения, с требованием отставки Линчевского. Чиновник оскандалился после циничного заявления о том, что нет смысла тратить бюджетные деньги на онкобольных, которые "все равно умрут".

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"Считаем, и это решение было единогласное вчера на заседании комитета, высказывания и действия первого заместителя министра здравоохранения, а также его подчиненного, господина Линчевского, о том, что больные все равно будут умирать. Отчет счетной палаты опубликован уже, о том что неэффективно полмиллиарда гривен использовано на одну программу лечения за рубежом. Вы выделяете средства, а эта непрофессиональная команда убивает украинцев своей непрофессиональностью", - отметил Мусий.

По его мнению, сейчас отсутствие кадрового решения по Линчевскому, на чем настаивает комитет по вопросам здравоохранения, будет свидетельствовать о том, что Кабмин является соучастником этого высказывания.

"Думаю, что позиция Кабмина должна быть жесткая, однозначная и сегодня принята, - отставка таких заместителей министра здравоохранения и принятия кадрового решения по всей команде министерства", - добавил Мусий.

ПРЕМЬЕР ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВИЛ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ 

Комитет обратился к Гройсману с просьбой учесть его мнение и передал официальное обращение.

Также "Радикальная партия" в полном составе пришла на заседание Кабмина для того, чтобы потребовать отставки Александра Линчевского.

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