Политика Заместители Данилюка подали в отставку

2018-06-07 22:00 771

 

Заместители министра финансов Юрий Буца и Сергей Марченко подали в отставку со своих должностей после решения Верховной Рады уволить главу Минфина Александра Данилюка.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Юрий Буца и Сергей Марченко уходят вслед за министром", – сказал он.

Буца был назначен заместителем министра по вопросам европейской интеграции с начала мая 2016 года, а до этого занимал должность члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В Минфине он курирует вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управление европейской интеграции.

Марченко был назначен замминистра в конце мая 2016 года. Является специалистом в направлениях фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. В его ведении также департаменты финансов промышленности, обороны и правоохранительных органов, расходов бюджета гуманитарной сферы, а также отдел госрегулирования в сфере выпуска и проведения лотерей.

Напомним, Данилюк в 2010-2015 годах возглавлял Координационный центр по введению экономических реформ при Администрации Президента, тогда как его заместители Юрий Буца, Сергей Марченко и госсекретарь Минфина Евгений Капинус были работниками центра.

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов станет первая заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Еще по теме

Бюджетный комитет рекомендовал Раде уволить министра Данилюка

2018-06-06 21:00 1659

Гройсман определяется, увольнять ли Данилюка

2018-06-05 16:30 777

"Это его большая ошибка" - Гройсман отреагировал на письмо Данилюка послам G7

2018-06-01 12:45 2916

Двое из погибших в Кабуле украинцев были пилотами

2018-01-22 16:00 4076

Еще новости в разделе "Политика"

Заместители Данилюка подали в отставку

2018-06-07 22:00 771

видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине

2018-06-07 21:30 5509

Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение

2018-06-07 21:00 546

Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"

2018-06-07 20:30 580
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Заместители Данилюка подали в отставку 2018-06-07 22:00 771
видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине 2018-06-07 21:30 5509
Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение 2018-06-07 21:00 546
Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47" 2018-06-07 20:30 580

Лента

22:00 Заместители Данилюка подали в отставку
видео 21:30 "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине
21:00 Дело Бабченко: ГПУ готовит новое подозрение
20:30 ФИФА опубликовала рейтинг команд: какое место заняла Украина
20:30 Юрий Луценко заподозрил "руку Кремля" в публикации "списка 47"
20:00 Российских военных отправляют на Донбасс, как в штрафбаты — Турчинов
19:30 Кабмин назначил и.о. министра финансов Оксану Маркарову
18:30 "Подростковый каприз" парламентариев - Данилюк отреагировал на решение Рады о его увольнении
18:00 Роналду окончательно решил уйти из Реала
17:33 Турчинов: Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий