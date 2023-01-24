ВОЙНА В Украине Кабмин уволил 4 заместителей министров и 5 глав ОВА: среди них Кулеба и Резниченко

2023-01-24 16:00

 

Назначен также новый заместитель Министра экономики Украины.

На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. В частности, уволены четыре человека с должностей заместителей министров и пять председателей областных военных администраций.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.

С должностей заместителей министров уволены:

  • Вячеслав Шаповалов – заместитель министра обороны Украины;
  • Иван- Лукеря – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
  • Вячеслав Негода – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
  • Виталий Музыченко – заместитель министра социальной политики Украины.

Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:

  • Валентина Резниченко – Днепропетровская ОВА;
  • Александра Старуха – Запорожская ОВА;
  • Алексея Кулебы – Киевская ОВА;
  • Дмитрия Живицкого – Сумская ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонская ОВА.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утром 24 января сообщил, что написал заявление об увольнении. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Тимошенко и издал указ о его освобождении от должности.

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