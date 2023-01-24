Назначен также новый заместитель Министра экономики Украины.
На заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. В частности, уволены четыре человека с должностей заместителей министров и пять председателей областных военных администраций.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
В то же время, на должность заместителя министра экономики Украины назначен Алексей Соболев.
С должностей заместителей министров уволены:
Поддержаны проекты указов президента Украины об увольнении:
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утром 24 января сообщил, что написал заявление об увольнении. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Тимошенко и издал указ о его освобождении от должности.