ВОЙНА В Украине Тарифы на электричество вырастут вдвое: что будет с людьми с низкими доходами

2023-05-17 21:37

 

Глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус назвал сдержанными варианты повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Герус отметил, что максимальное повышение тарифов в тех вариантах, которые сейчас рассматриваются, - это повышение в два раза.

Отметим, ранее глава НКРЭКУ Константин Ущаповский сообщил, что экономически обоснованный тариф на электричество должен быть в 4 раза выше, ведь украинцы покрывают только 25% стоимости киловатта.

Герус сообщил, что рассматриваются варианты повышения тарифов до 2,4 грн. и 2,8 грн. за кВт-ч или же 2 грн. и 2,4 грн. за кВт-ч. Сейчас украинцы платят 1,44 грн./ кВт-час при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн./кВт-час при потреблении более 250 кВт.

Он добавил, что повышение тарифов для населения позволит найти средства для "инвестирования в энергосистему" и подготовки ее к зиме.

По словам Геруса, люди с низкими доходами практически не ощутят повышение тарифов на электроэнергию благодаря жилищным субсидиям и энергоэффективным мерам.

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