Политика Порошенко заявил, что ООС намного эффективнее АТО

2018-06-09 10:30 547

 

По словам президента, военные сводки о ситуацию на Донбассе изменились в лучшую сторону после началал Операция объединенных сил.

Президент Петр Порошенко считает, что нынешняя операция на Донбассе значительно эффективнее проводившейся ранее. Об этом он сказал на встрече со студентами в Киевском национальном университете им.Т.Шевченко в пятницу, 8 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Неужели не замечаете, как изменились информационные сводки с фронта? Неужели вы не заметили, насколько Операция объединенных сил сейчас намного эффективнее АТО?", - сказал он.

По словам президента, Операция объединенных сил предоставляет военнослужащим больше прав.

"Шаг за шагом мы будем проводить политику восстановления украинского суверенитета на Донбассе", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ООС началась на Донбассе 30 апреля.

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