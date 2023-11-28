ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани катастрофы

2023-11-28 08:25

Временно оккупированная Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута: 26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции разъединилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой5 кВ ЗАЭС - Днепровская.

Три других линий были повреждены еще раньше во время российских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

По данным МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

"Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут выключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки. Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии в 330 кВ", - говорится в сообщении.