ВОЙНА В Украине Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани катастрофы

2023-11-28 08:25

Временно оккупированная Запорожская АЭС целый день находилась на грани очередного блекаута: 26 ноября в 10:30 в результате короткого замыкания примерно на 100 км севернее захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции разъединилась последняя (четвертая) линия ее связи с энергосистемой5 кВ ЗАЭС - Днепровская.

Три других линий были повреждены еще раньше во время российских обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

По данным МАГАТЭ, в настоящее время ЗАЭС получала внешнее питание от единственной доступной резервной линии электропередачи 330 кВ.

"Кроме того, произошло частичное обесточивание энергоблока №4 с автоматическим включением дизель-генератора, который через 10 минут выключили вручную. Это свидетельствует о наличии проблемы с энергопитанием ядерной установки. Поврежденную линию 750 кВ украинские специалисты отремонтировали в 20:52. До этого времени Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани очередного блэкаута в случае обесточивания резервной линии в 330 кВ", - говорится в сообщении.

subscriber subscriber

Еще по теме

Ситуация на Запорожской АЭС: оккупанты переводят пятый энергоблок в режим "холодной остановки"

2023-11-23 09:31

Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС

2023-11-17 10:27

Украинская разведка уничтожила еще одну радиорелейную станцию врага

2023-11-02 08:26

Германия готова помочь построить в Украине новейшую ветровую электростанцию

2023-09-12 12:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Враг наступает на шести направлениях в районе Авдеевки, - ISW

2023-11-28 16:48

Стало известно, что со здоровьем у главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова

2023-11-28 15:37

СБУ задержала киевского блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны

2023-11-28 10:26

Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани катастрофы

2023-11-28 08:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Враг наступает на шести направлениях в районе Авдеевки, - ISW 2023-11-28 16:48
Стало известно, что со здоровьем у главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова 2023-11-28 15:37
СБУ задержала киевского блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны 2023-11-28 10:26
Запорожская АЭС почти целый день находилась на грани катастрофы 2023-11-28 08:25