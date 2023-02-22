ВОЙНА В Украине Институт изучения войны предупредил о вероятности атак врага на атомные электростанции Украины

2023-02-22 10:29

Враг может начать атаки, направленные на вывод из строя атомных электростанций Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

"19 февраля минубийств эрефии заявило, что украинские чиновники якобы планируют атаки "под чужим флагом" на радиационно опасные объекты в Украине. Это якобы станет попыткой обвинить российские войска в неизбирательных ударах по этим объектам в нарушение Конвенции по ядерной безопасности перед 11-й чрезвычайной специальной сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 22 февраля", - сказано в сообщении.

Аналитики не исключают, что рф может начать информационную операцию, направленную на создание условий для проведения таких ударов. Это может привести к возможным радиационным инцидентам.

Также говорится о призывах к рашистам систематически наносить удары по электрическим подстанциям, расположенным за пределами украинских АЭС, чтобы инициировать аварийные отключения на станциях.

"Атаки вряд ли приведут к радиационным инцидентам, но атаки вблизи атомных электростанций всегда сопряжены с определенным риском таких инцидентов", - отмечают аналитики.

В то же время предыдущие российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине не свидетельствуют о том, что российские силы систематически атакуют электрическую инфраструктуру, связанную именно с АЭС