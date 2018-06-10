Спорт Лео Месси рассказал о своей цели и больших фаворитах на ЧМ-2018

2018-06-10 11:20 331

В субботу вечером, 9 июня, сборная Аргентины благополучно приземлилась в России, в аэропорту города Жуковский. Из аэропорта "альби селесте" отправились на свою базу в подмосковном городе Бронницы. Главный тренер сборной Аргентины пообещал провести открытую тренировку для болельщиков 11 июня.

А перед отлетом лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своих планах на Мундиале.

Об этом передает канал Футбол 1 со ссылкой на DeporTV.

"Мы едем на чемпионат мира с большим энтузиазмом и большим желанием. Мы хорошо подготовились на протяжении всего тренировочного процесса. У нас есть отличные игроки в индивидуальном плане, и мы будем сражаться наравных с любой командой, даже если мы не фавориты. Я принимал участие в трех чемпионатах мира и они были очень разными, но из всех я выносил только позитив. Большие фавориты приедут очень хорошо подготовленными как с командной точки зрения, так и индивидуальной. Я думаю, что это будет очень равный чемпионат мира", - как всегда скромно заявил звездный игрок.