Спорт "Они выиграют "Золотой мяч" в ближайшее время": Месси назвал двух своих преемников

2023-10-31 20:48

 

Нападающий Интера Майами и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выигрыш своего восьмого "Золотого мяча".

"Я хочу разделить эту награду со своими партнёрами по команде, я невероятно горд. Это подарок для всего состава. Также я не могу не отметить Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, они провели невероятный год. Не сомневаюсь, что в ближайшие годы эта награда им покорится.

Чемпионат мира – именно тот турнир, победы в котором мне так не хватало. И мы его выиграли. Так много людей хотели, чтобы Аргентина стала чемпионом мира! Я им благодарен. Я также благодарен своей семье за то, что она помогла мне достичь этих целей. Также я хочу посвятить эту награду Диего Марадоне. Сегодня он должен был отпраздновать свой день рождения...

Я никогда не сдавался и горжусь тем, что не сдался и продолжал попытки. Я горжусь тем, что достиг этого. Никогда прежде я не проводил столько времени в отпуске, и, возможно, сейчас для меня наступил самый трудный момент после отъезда из Европы. Я очень счастлив в Интере Майами. Я наслаждаюсь возможностью проводить больше времени с семьей", – цитирует Месси Diario Sport.

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