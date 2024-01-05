Спорт Битва легенд! Лионель Месси снова сыграет против Криштиану Роналду

2024-01-05 21:36

Болельщики станут свидетелями еще одной, вероятно последней, очной дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Интер Майами на своем официальном сайте объявил о двух матчах, которые состоятся в рамках предсезонной подготовки американского коллектива в Саудовской Аравии.

Команда из Флориды, где играет аргентинец, встретится с Аль-Насром Криштиану Роналду 1 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

За два дня до этого запланировано провести еще один матч. 29 января в том же Эр-Рияде Интер Майами сыграет с Аль-Хилялем, за который выступает бразилец Неймар.

Вот только против своего друга аргентинец не сыграет. Напомним, что в конце октября 31-летний бразилец получил разрыв крестообразной связки колена и мениска, из-за чего он сможет вернуться на поле только в следующем сезоне.

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