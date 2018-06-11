Мир Лобода рассказала о планах родить третьего ребенка

2018-06-11 20:00 523

Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне родила вторую дочь, мечтает о третьем ребенке. Об этом она сообщила в интервью Московскому комсомольцу.

Певица отметила, что во время второй беременности, она приняла решение о рождении сына.

"Сначала, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя дочь требовала: мама, только хочу сестренку! И когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестренка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще", - поделилась Лобода.

Также она добавила, что роды прошли легко и длились пять часов.

"Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо", - подчеркнула певица.