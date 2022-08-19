ВОЙНА В Украине Оккупанты потеряли 30% боевого потенциала - на войне в Украине погиб каждый третий спецназовец рф

2022-08-19 08:26

Войска Эрефии потеряли треть боевого потенциала, который применился для нападения. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Голосу Америки.

По его словам, были потеряны 30% элитного корпуса, в том числе морпехов и спецназовцев, при этом офицерского и сержантского состава.

"Количество самолетов, вертолетов, сбивших украинские силы, означает, что они потеряли до 1 000 пилотов разного уровня, как боевых самолетов, так и вертолетов", – сообщил министр.

Резников подчеркнул, что это означает потерю элиты, умеющей летать с маневрами. И теперь Оркостан будет нуждаться в определенном восстановлении.

Глава Минобороны также отметил, что сейчас ситуация на поле боя сложная, но контролируемая. Рашисты ежедневно предпринимают попытки наступления на разных участках, но большого продвижения у них нет.

При этом Резников подчеркнул, что Украина будет добиваться полной деоккупации и выходов на границы по состоянию на 1991 год.

"Конечная история – это победа Украины, восстановление по состоянию на 1991 год. Это главный план", – подчеркнул он.

Также Резников не считает, что войну удастся заморозить, но не исключает понижения активности в зависимости от сезона.