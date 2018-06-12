Мир Экс-политтехнологу Трампа и Януковича Полу Манафорту выдвигают новые обвинения

2018-06-12 12:13 460

Окружной суд Вашингтона на заседании в пятницу, 15 июня, объявит новые обвинения против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта относительно давления на свидетелей.

Как сообщает Washington Examiner, судья Эми Берман Джексон назначила слушание по новому обвинению Манафорта на 10 утра 15 июня в федеральном суде в Вашингтоне. 

ПРАВОСУДИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ: ЭКС-ТЕХНОЛОГУ МАНАФОРТУ ГРОЗИТ 305 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Манафорту предъявят обвинения за попытку повлиять на показания двух свидетелей по указанному делу.

ТРАМП НАШЕЛ СПОСОБ СПАСТИ ОТ ТЮРЬМЫ МАНАФОРТА И ЭКС-СОВЕТНИКА ФЛИННА

Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

ЗА ЧТО ИМЕННО МАНАФОРТ ПОЛУЧИЛ ОТ ЯНУКОВИЧА 12 МЛН ДОЛЛАРОВ

Еще по теме

Глава НАБУ заявил, что закон об Антикоррупционном суде приняли ради денег

2018-06-11 13:44 888

Сегодня вступило в силу решение КС об отмене депутатской неприкосновенности

2018-06-08 11:12 3785

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА СПОРНЫЙ ЗАКОН № 7440 ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ СУДЕ

2018-06-07 13:41 2273

ОНЛАЙН Верховная Рада принимает спорный закон № 7440 об Антикоррупционном суде

2018-06-07 10:13 1042

Еще новости в разделе "Мир"

Netflix завис - пользователи по всему миру остались без фильмов и сериалов

2018-06-12 14:15 277

Экс-политтехнологу Трампа и Януковича Полу Манафорту выдвигают новые обвинения

2018-06-12 12:13 460

Макрон призвал президента США отказаться от гнева и быть последовательным

2018-06-11 14:45 987

Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду

2018-06-10 13:30 2381
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Netflix завис - пользователи по всему миру остались без фильмов и сериалов 2018-06-12 14:15 277
Экс-политтехнологу Трампа и Януковича Полу Манафорту выдвигают новые обвинения 2018-06-12 12:13 460
Макрон призвал президента США отказаться от гнева и быть последовательным 2018-06-11 14:45 987
Ким Чен Ын на встречу с Трампом везет роскошные авто и свою еду 2018-06-10 13:30 2381

Лента

14:43 Deutsche Welle исправила статью, в которой войну на Донбассе назвали "гражданской"
14:15 Netflix завис - пользователи по всему миру остались без фильмов и сериалов
13:46 Мобилизованным в ВСУ разрешили не платить штрафы и проценты по кредитам
13:14 Глава НБУ заявил, что никакие манипуляции с курсом гривны не сделают нас богаче
12:45 В Евросоюзе назвали единственный способ завершить конфликт между Израилем и Палестиной
12:13 Экс-политтехнологу Трампа и Януковича Полу Манафорту выдвигают новые обвинения
КАРТА 11:44 За минувшие сутки террористы Донбасса снова атаковали, есть раненные
КАРТА 11:12 Украину накроют грозовые дожди, объявлено штормовое предупреждение
документ 10:43 Фото и текст документа, который подписали в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын
10:11 Ким Чен Ын сравнил встречу с Трампом с научно-фантастическим фильмом