Мир Экс-политтехнологу Трампа и Януковича Полу Манафорту выдвигают новые обвинения

2018-06-12 12:13 460

Окружной суд Вашингтона на заседании в пятницу, 15 июня, объявит новые обвинения против бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта относительно давления на свидетелей.

Как сообщает Washington Examiner, судья Эми Берман Джексон назначила слушание по новому обвинению Манафорта на 10 утра 15 июня в федеральном суде в Вашингтоне.

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Манафорту предъявят обвинения за попытку повлиять на показания двух свидетелей по указанному делу.

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Напомним, Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в том, что он на протяжении нескольких лет лоббировал интересы экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, но не был зарегистрирован в США в качестве "иностранного агента", а также уклонялся от уплаты налогов.

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