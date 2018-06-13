Политика Кабмин Гройсмана одобрил отставку губернатора Донецкой области Жебривского

2018-06-13 13:12 316

Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко агентству Интерфакс-Украина после заседания правительства, Кабмин уже одобрил отставку главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

"Согласовали акт президента об увольнении Жебривского по собственному желанию", – отметил Розенко.

Напомним, 11 июня 2018 года Жебривский ( был назначен губернатором 11 июня 2015 года) заявил, что подал в оставку.

О реальных причинах отставки Жебривский не упомянул тогда и не говорит сейчас. Уходя от прямого ответа на вопросы журналистов, он лишь отметил, что в области начата "огромная работа", и он надеется, что его преемник эту деятельность продолжит.

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По данным СМИ, вместо него может быть назначен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

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Кроме того, по данным отдельных СМИ, после отставки Жебривский станет заместителем генпрокурора Юрия Луценко.

 

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