ВОЙНА В Украине Из-под завалов жилого дома в Новогродовке спасатели достали тело 8-летнего ребенка

2023-12-04 13:32

Из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда в ночь на 30 ноября попала российская ракета, достали тело 8-летней девочки. Об этом сообщил начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко в Telegram.

"По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов извлекли тело девочки. Родителей ребенка, вероятно, до сих пор находящихся под завалами, не нашли", - написал он.

На месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города идет поисково-спасательная операция.

В Новогродовской общине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителям. Он продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.

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Из-под завалов жилого дома в Новогродовке спасатели достали тело 8-летнего ребенка 2023-12-04 13:32
На Закарпатье задержали группу уклонистов, пытавшихся незаконно сбежать в Словакию 2023-12-04 12:28
Расстрелявшие безоружных украинских военных в районе Авдеевки уже ликвидированы 2023-12-04 11:33