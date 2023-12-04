ВОЙНА В Украине Из-под завалов жилого дома в Новогродовке спасатели достали тело 8-летнего ребенка

2023-12-04 13:32

Из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда в ночь на 30 ноября попала российская ракета, достали тело 8-летней девочки. Об этом сообщил начальник Новогродовской ГВА Александр Шевченко в Telegram.

"По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов извлекли тело девочки. Родителей ребенка, вероятно, до сих пор находящихся под завалами, не нашли", - написал он.

На месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города идет поисково-спасательная операция.

В Новогродовской общине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителям. Он продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.