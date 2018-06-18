Курьезы Вор выдал себя, забыв отключить похищенную камеру видеонаблюдения

2018-06-19 11:44 319

В Китае произошел поистине курьезный случай - мужчина выследил и сдал полиции укравшего его видеокамеру. Пикантность ситуации в том, что у бывшего владельца остался доступ к похищенной камере видеонаблюдения. Он две недели следил с ее помощью за воришкой и сумел его вычислить.

Как сообщает South China Morning Post, мужчина забыл изменить IP-адрес устройства, из-за чего владелец камеры мог видеть все, что происходит в доме злоумышленника.

В итоге пострадавший пристально наблюдал за происходящим в доме обворовавшего его китайца, и только потом обратился в полицию.

Владелец камеры не сообщил, почему так долго не заявлял о пропаже камеры. После того, как он обратился в правоохранительные органы, злоумышленник оперативно был задержан. По его словам, камера ему была нужна для наблюдения за новорожденным ребенком.