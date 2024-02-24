ВОЙНА В Украине Законопроект о мобилизации: людям планируют разрешить фиксировать действия ТЦК на камеру

2024-02-24 10:30

В мобилизационный законопроект внесли правки.

В новый законопроект о мобилизации нардепы внесли правку, позволяющую украинцам законно фиксировать противоправные действия работников ТЦК на камеру.

Об этом рассказал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко, передает LIGA.net.

Отмечается, что гражданам на законодательном уровне разрешат использовать фото- и видеофиксацию, а также специальное программное обеспечение Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов для фиксации действий работников ТЦК. В частности, в результате граждане имели законодательные права при необходимости фиксировать противоправные действия работников ТЦК.

"Я вообще не понимаю, что делают на блокпостах люди в балаклавах и с оружием. Кто они такие? Недавно меня остановил какой-то парень без признаков, но с оружием и в балаклаве. Работник ТЦК – это лицо военных, они должны быть по форме, с признаками идентификации, шевроны, фамилия, жетон ", – высказался Федиенко.

По его словам, "надо прекратить позорную практику силой мобилизовать, выполняя план".

"Это точно не способствует мотивации общества", – резюмировал депутат.

Добавим, парламент Украины принял решение об увольнении со службы срочников, срок службы которых истек во время действия военного положения.