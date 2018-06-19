Детали Премьерой моноспектакля «Аккомпаниатор» Марселя Митуа в Национальной оперетте совсем недавно открылась новая экспериментальная сцена Stage_Lab

2018-06-20 09:00 166

 

16 июня в Киевском национальном театре оперетты состоялась двойная премьера: новый спектакль «Аккомпаниатор» и открытие экспериментальной сцены Stage_Lab.

Зрительный зал новой площадки совсем небольшой - 40 мест. На открытие пришла пресса и друзья Театра.

«Наша цель - открывать на новой сцене новые имена, - говорит генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины Богдан Струтинский. - Хотелось бы, чтобы на экспериментальной сцене были не только музыкальные, но и драматические спектакли. Эта сцена - прекрасная площадка для тематических вечеров, моноспектаклей и моноопер. К тому же, это еще и репетиционный зал».

Первой постановкой экспериментальной сцены стал моноспектакль Аси Середы-Голдун «Аккомпаниатор» в постановке Александра Билозуба.

«Почему именно эта пьеса? Потому что она о Театре. Давайте сначала поговорим о театре, а потом начнем экспериментировать» - предложил режиссер, сценограф и первый постановщик экспериментальной сцены Александр Билозуб.

«Аккомпаниатор» - спектакль о женщине-музыканте, чья роль на сцене всегда была второстепенной. Лишь однажды вечером она случайно появляется в свете прожекторов и становится главной героиней. Спектакль открывает полифонию чувств, в которой актерская игра наполняет небольшое пространство зала смелой откровенностью женщины.

Режиссер-постановщик считает, что основная особенность моноспектакля - это исповедальность, открытость с самим собой, готовность быть предельно открытым. В моноспектакле не за кого спрятаться. Не каждый актер может сыграть такую роль. Но в ней актер может реализовать свой талант и не ждать пока в жизни появятся главные роли на большой сцене.

Режиссер-постановщик, автор сценографического решения - з. д. и. Украины Александр Билозуб

В главной роли - з. а. Украины Ася среду-Голдун

Художественный руководитель Театра – н. а.  Украины Богдан Струтинский.

Ближайшие даты показа спектакля «Аккомпаниатор»:

23 и 24 июня. Начало в 19:30

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3,  ст. метро «Олимпийская»)

Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/akompaniator-marsel-mitua-3/

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