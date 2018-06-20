Украина ООН зафиксировала резкий рост числа исчезновений людей по обе стороны линии разграничения на Донбассе

2018-06-21 09:12 735

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 93 случая незаконных исчезновений или произвольных задержаний по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Как сообщает "Громадське"со ссылкой на доклад ООН, 28 из этих случаев произошли в подотчетный период (с 16 февраля до 15 мая 2018 года), что почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре месяца.

В ООН также отмечают "отсутствие эффективного расследования ранее задокументированных случаев произвольного задержания и пыток".

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Напомним, в конце 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщал, что с начала боевых действий на Донбассе более 400 человек пропали без вести. Сообщалось, что по состоянию на конец мая пропавшими без вести считались 56 детей, 33 из них до сих пор находятся в розыске.