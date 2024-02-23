ВОЙНА В Украине Исследование ООН показало заметное снижение числа украинских беженцев, которые планирую вернуться

2024-02-23 19:31

Результаты недавнего исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) свидетельствуют о том, что почти две трети украинских беженцев хотят вернуться домой в будущем, но в целом доля людей, имеющих подобные намерения, уменьшилась за год.

Отмечается, что сейчас почти 6,5 млн беженцев из Украины ищут убежища по всему миру, а около 3,7 млн человек - вынужденные переселенцы внутри страны.

В ходе исследования в январе и феврале 2024 года опрошено более 9900 домохозяйств (из них около 4000 - за рубежом).

Выяснилось, что большинство опрошенных хотят вернуться домой. Среди беженцев за границей таких 65% (6% - в ближайшие месяцы), среди переселенцев - 72% (5% - в ближайшие месяцы). Год назад доля таких людей составляла соответственно 77% и 84%. В 2024 году не намерены возвращаться домой 11% беженцев и 15% внутренних переселенцев.

Среди тех, кто планирует вернуться, больше находящихся в соседних странах (75%) по сравнению с теми, кто нашел убежище в других странах Европы - дальше Украины (62%).

Основным фактором, который помешает возврату, называют опасность. Другие проблемы, часто фигурировавшие в ответах, - отсутствие жилья и средств к существованию. Среди вернувшихся в Украину беженцев 55% сообщили, что у них оказалось меньше возможностей найти работу, чем им казалось.

Кроме того, 59% респондентов отметили, что могут быть вынуждены вернуться домой во время войны, если в странах, где они находятся сейчас, у них появятся проблемы с работой и правовым статусом.