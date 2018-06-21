Секс-робота Саманту, наделенную искусственным интеллектом, научили отказывать в интимной близости. По словам создателя куклы, на ней установлены специальные датчики, которые фиксируют "неуважительное" или чересчур агрессивное прикосновение.
Как сообщает The Sun, новое умение секс-робота было продемонстрировано во время презентации в Великобритании.
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По словам создателя куклы Серги Сантоса, робот может переключаться между несколькими режимами. При этом поведение его будет полностью меняться. В настройках доступны режимы романтичной, семейной и страстной Саманты.
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В настоящее время робот существует только в качестве прототипа. Предполагается, что после начала массового производства стоимость робота составит 3,6 тысячи фунтов стерлингов.
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