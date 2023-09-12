ВОЙНА В Украине Украинские войска продвинулись на четырех направлениях – аналитики ISW

2023-09-12 17:37

Украинские силы обороны 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях.

Украинские войска 11 сентября провели наступательные операции как минимум на одном участке фронта и продвинулись на четырех направлениях, сообщается в отчете американского Института изучения войны.

Отмечается, что украинские силы обороны 11 сентября продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях и продвинулись в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области.

Как отмечают аналитики, украинские военные заявили, что за последнюю неделю украинские силы освободили 2 квадратных километра территории на Бахмутском направлении и добились успехов в районе Клещеевки и Андреевки, на юго-запад от Бахмута.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврийском (Запорожском) оперативном направлении отвоевали в общей сложности 4,8 квадратных километров, в частности южнее Роботино и западнее Вербового.

В то же время аналитики ISW отмечают, что российские войска 11 сентября вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой и восточной границе Запорожской области и на западе Запорожской области.

Ситуация на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 11 сентября сообщила, что украинские военные заняли часть населенного пункта Опытное Донецкой области. Опытное находится неподалеку от оккупированного Донецка и всего в нескольких километрах от Донецкого аэропорта.

По данным украинских защитников, ВСУ постепенно продавливают российскую оборону на юге, расширяя линию фронта. В то же время оккупанты пытаются контратаковать в районе Работино на Запорожском направлении.

В то же время Генштаб в вечерней сводке за 11 сентября сообщил, что обстановка на фронте сложная. На Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях украинские военные отбили вражеские атаки.