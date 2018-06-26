Детали Одесситы требуют от Порошенко отставки главы Одесской ОГА Степанова

2018-06-26 20:00 1389

Митингующие также выразили свою уверенность в том, что губернатор Одесской области готовится к предвыборной компании на должность мэра Одессы и занимается самопиаром

Более пятисот жителей Одесской области собрались под зданием Администрации президента. Протестующие требовали у гаранта Конституции уволить Максима Степанова с должности главы Одесской ОГА. Об этом сообщают "Комментарии.ua".

"Максим Степанов занимается только тем, что ему интересно и на чем он и его семья могут заработать денег. И эти темы всем известны, это "крышевание" таможни, фермеры-рейдеры, отмывание денег на гемодиализе и многом другом. Одним словом, это не губернатор. Это самый настоящий бандит в чистом виде. Я думаю, аналогов таким не было ни в одном регионе страны", - рассказывает один из активистов, участник митинга Сергей, сообщает издание.

Среди других претензий митингующих в отношении губернатора были также озвучены факты о нечеловеческих условиях, в которых живут дети школы-интерната в с. Песчаная (Балтский район).

"В марте детям приходилось жить при температуре ниже 12-14 градусов. В интернате есть комнаты, где в 21 веке нет света, а в туалетах и душе нет горячей воды. При этом оказалось, что из закупленного угля обнаружена недостача в 100 тонн угля. И вместо того, чтобы оперативно решать сложившуюся проблему, Максим Степанов организовывает ярмарку перед администрацией, на которую загоняет всех чиновников с области. В это время дети в интернате мерзнут, а губернатор с прихвостнями веселится. Я обращаюсь к президенту, Петр Алексеевич, у Вас четверо детей, проявите жесткость и накажите этих бездушных чиновников, которые довели наши интернаты до такого состояния", - сообщила врач-педиатр Наталья Перегудова, которая тоже приехала на митинг вместе с супругом.

Митингующие также выразили свою уверенность в том, что губернатор Одесской области готовится к предвыборной компании на должность мэра Одессы и ничем иным, кроме как самопиаром и личным заработком, не занимается: в окружении множества камер посещает выставки, концерты, форумы и другие культурные мероприятия.

Издание также напоминает, что Степанов самовольно не пришел на недавнюю внеочередную сессию Одесского облсовета, а предпочел принять участие в "вышиванковом хороводе".

"Одесская область превратилась в частный бизнес-проект Максима Степанова. Вся область знает, что Максим Степанов хочет стать мэром Одессы, но для этого нужны большие деньги. Именно поэтому его в области не сыщешь. Он предпочитает пиариться на концертах и фестивалях, а жизнь региона его абсолютно не волнует", - рассказывает учитель физики 63-й школы Ольга Исааковна.

Еще одна претензия одесситов к новому губернатору - банальное отсутствие Максима Степанова на работе. По словам митингующих, губернатор улетает в Киев каждую пятницу и находится в столице Украины вплоть до вторника, а иногда - до среды.

"Вся Одесская область знает, что Максим Степанов живет в Киеве и появляется на работе только во вторник. К этому человеку невозможно попасть на прием. Я год назад записалась на прием, чтобы решить простой вопрос с произволом его подчиненных на местах, и уже год жду, когда этот человек удосужится хотя бы отписку написать. Никакого уважения к людям", - рассказала частный предприниматель Надежда Зайцева.