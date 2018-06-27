Политика ЕС из-за победы Эрдогана остановил переговоры о вступлении Турции

2018-06-29 09:12 252

Как указано  в итоговом заявлении Совета ЕС, переговоры о вступлении Турции в состав Евросоюза срочно приостановлены.

Также прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя.

Министерское заявление было сделано через два дня после победы Реджепа Тайипа Эрдогана, заручившегося поддержкой 52,5% голосов избирателей, на выборах президента Турции.

Критику Запада снискали, прежде всего, отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

Несмотря на жесткие обвинения в адрес Анкары, требования Австрии об официальном прекращении переговоров о вступлении Турции в Евросоюз не нашли поддержки. В этой связи в итоговое заявление вошла лишь формулировка о том, что прогресс может быть достигнут лишь после существенных изменений в политике турецкого руководства. Переговоры фактически зашли в тупик, отмечается в документе.

Одна из причин, по которой за Анкарой пока сохраняется статус кандидата на вступление, – это заключенная с ней Евросоюзом сделка по беженцам. Согласно достигнутым договоренностям, ЕС уже выплатил Турции три из обещанных шести миллиардов евро. Средства среди прочего должны использоваться на строительство школ и больниц в Турции.

Однако из 26 согласованных проектов реализовано меньше половины, а некоторые еще не начаты. В целом страна приняла у себя почти 3,6 млн беженцев.

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