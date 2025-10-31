Політика Сполучені Штати не скорочуватимуть свій військовий контингент в Естонії

2025-10-31 16:44

Сполучені Штати не скорочуватимуть свій контингент в Естонії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє ERR.

"Що стосується військ, які перебувають в Естонії, то для нас це позитивне рішення. США повідомили, що наша співпраця продовжиться в колишньому обсязі. З мого боку у Вашингтон було надіслано сигнал, що ми готові зміцнювати цю співпрацю", - зазначив Певкур.

За його словами, США усвідомлюють необхідність зберігати війська в Естонії.

"США чітко розуміють, наскільки важливою є їхня присутність тут з огляду фактора стримування. Це хороший сигнал для нас. Одна справа - дипломатичні кроки і змістовна співпраця, але не менш важливим є чіткий меседж: бути тут потрібно, щоб стримувати Росію", - додав міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, Міноборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилась у ЗМІ, про скорочення чисельності американських військ, розгорнутих у Європі.