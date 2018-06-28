Политика Дерзкое величие: Президент Ирана грозится поставить США на колени

2018-06-29 16:27 156

Президент Ирана Хасан Роухани во ермя выступления на иранском гостелевидении пообещал поставить Трампа и его страну на колени.

"Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", – заявил Роухани.

Указав на наличие проблемы безработицы в Иране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", – подчеркнул иранский президент.

В свою очередь заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн призвал страны-участницы Совета безопасности ООН разделить позицию Вашингтона и ввести санкции в отношении Ирана.

«Когда мы сталкиваемся со страной, которая постоянно нарушает резолюции совета, очень важно продолжать политику значимых последствий», – сказал он на заседании Совбеза по ядерной сделке с Ираном.

По мнению Коэна, Иран демонстрирует "пагубное поведение" в регионе и представляет реальную угрозу многим странам.

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Политика

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