Світ Іран вичерпав нафтові запаси в танкерах - країна втратила одне з головних джерел валютних надходжень

2026-10-30 11:32

Іран вичерпав нафтові запаси, які місяцями зберігалися на танкерах біля узбережжя Азії та призначалися для продажу Китаю. До середини жовтня плавучі резерви майже закінчилися. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Морська блокада США перешкоджає вивезенню нових партій нафти, обмежуючи одне з головних джерел валютних надходжень Ірану.

"Більше немає нафти, яку можна було б розвантажити в Китаї", - заявив Хомаюн Фалакшахі, із компанії Kpler.

За оцінкою Центрального командування США, блокада вже позбавила Іран щонайменше $25 млрд нафтових доходів.

Раніше Тегеран створив мережу для обходу санкцій: танкери доставляли нафту до району Малайзії та Сінгапуру, де її перевантажували на інші судна для подальшого транспортування до Китаю. Тепер ці плавучі запаси вичерпалися, тоді як сухопутні маршрути не можуть замінити морські перевезення у попередніх обсягах.

Наслідки можуть бути відчутними для іранської економіки, яка вже потерпає від високої інфляції та падіння національної валюти. Нафта забезпечує 30-40% державних доходів країни. Від початку липня іранський ріал втратив близько третини вартості щодо долара.

Втім, надходження від продажу не припиняться миттєво: китайські покупці нерідко перераховують кошти лише через два місяці після постачань. Тому платежі за вже продану нафту можуть ще певний час підтримувати Тегеран.

США розраховують, що блокада посилить економічний тиск на іранську владу.

 

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