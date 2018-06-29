Украина фото На границе с Польшей поймали сутенера, продающего девушек в сексуальное рабство

2018-06-29 15:46 195

На границе с Польшей в пункте пропуска "Грушев-Будомеш", правоохранители задержали сутенера, который пытался продать двух девушек в сексуальное рабство в Словакию.

"Установлено, что 25-летний житель Волынской области подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, и вербовал для работы за рубежом. Своим жертвам он обещал высокую заработную плату и беззаботную жизнь, а когда те оказывались в чужой стране, - попадали в рабство и долги", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

За каждую доставленную заказчику украинскую "работницу" мужчина получал по 300 евро.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался пересечь границу в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев - Будомеш".

Обеих девушек в возрасте 20-ти и 25-ти лет вернули домой. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.