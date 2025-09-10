ВІЙНА В Україні Как отреагировала Варшава на массовый прилет российских дронов-камикадзе

2025-09-10 11:28

Десяток российских ударных шахедов этой ночью бодро влетел в Польшу на глубину 50 км, решив проверить на меткость ее силы обороны и заставив временно закрыться 4 аэропорта страны.

Ранее в Польшу уже залетала ракета и убила двух ее граждан в приграничье. Ракету тогда назвали украинской заблудившейся, скандал не подняли и с рф не захотели ссориться.

Теперь назвать шахеды украинскими никак не получится. Зато украинской можно сделать войну, которая уже начинает полякам мешать жить.

На данный момент польский премьер Туск именует шахеды просто "целями", требующими "нейтрализации". Оперативное командование вооруженных сил назвало пролет дронов "актом агрессии".

А теперь детали, что известно о пролете дронов:

Около 1 часа ночи Воздушные силы Украины сообщили, что российские ударные дроны пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши. По данным ВС, вражеские беспилотники двигались в направлении города Замостье.

Этот город в 60 километрах от украинской границы.

Также в течение ночи мониторинговые каналы писали, что еще несколько групп вражеских дронов могли пересечь границу Польши - речь шла о более 10 "Шахедах".

Данные Flightradar свидетельствовали о том, что в воздушном пространстве Польши также находился истребитель F-35. Из-за угрозы российских дронов в Польше закрыли 4 аэропорта: приграничный Жешува, назодчщийся в сасе нзды от границы Люблин и варшавские Шопен и Модлин.

Под угрозой оказались три воеводства: Подляское (приграничное), Мазовецкое (столичное) и Люблинское.

Зам.министра обороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что над Польшей продолжается "операция по нейтрализации объектов, которые нарушили и пересекли государственную границу". Принадлежность объектов не уточнил.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие против "целей" - тоже без указания авторства.

Зато апериканцы союзу обвинили рф в "начале войны против Польши". Первым на эту тему стартовал конгрессмен Джо Уилсон и призвал предоставить Украине оружие для ударов по россии.

А сенатор-демократ и член Судебного комитета Сената США Дик Дурбин заявил, что рф "испытывает способность НАТО защищать Польшу и страны Балтии". Сенатор назвал пролет дронов "вторжением": "После той резни, которую путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать, - заявил он.

Сами поляки разделились на тех, кто в шоке от новости, и на тех, кто новостей не читает. Им сейчас лучше всех.