Політика Выборы в Польше выиграл глава Института нацпамяти Навроцкий, который идет в фарватере Трампа

2025-06-02 11:33

Выборы в Польше выиграл глава Института нацпамяти Навроцкий. 50,89% против 49,11% у Тшасковского (кандидата от премьера Туска, мэр Варшавы). Явка была беспрецедентной 71.7%.

Те, кто голосовал за Навроцкого, говорят, что он близок к народу (кандидат от села), а Рафал слишком умный (университетский преподаватель, полиглот и т п).

73,4 %процента поляков с начальным образованием (до 8 класса) проголосовали за Навроцкого, как и 79,9% фермеров.

За Тшасковского проголосовала интеллигентная Варшава (все участки) и 61,4% граждан с высшим образованием.

42-летний Навроцкий не сторонник ЕС, считается кандидатом от американских республиканцев (недавно ездил на смотрины в Вашингтон).

Его ошибочно называют "английской королевой", но его полномочия достаточно широки и в международной, и во внутренней сферах (например, право вето).

С приходом Навроцкого Украину ждет неизбежное осложнение отношений с Польшей (руководимый Навроцким Институт инкриминирует украинцам Волынскую резню и непримирим в этой позиции).

Договариваться с Навроцким будет сложно еще и потому, что он идет в фарватере Трампа, цель которого - сделки, а не восстановление в Европе статуса-кво 1991 года. То есть, черный орел (не лебедь) слетел с герба Польши и кружит над Европой.

Янина Соколовская.