Политика Официальный Киев призвал Варшаву к активным действиям против блокирующих границу перевозчиков

2025-05-14 13:34

Киев призывает Варшаву к активным действиям и переговорам с польскими перевозчиками, которые накануне заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска Дорогуськ-Ягодин. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар,передает Укринформ.

По его словам, польская протестная акция направлена на защиту прав перевозчиков и борьбу с конкуренцией с украинской стороны. В то же время с украинской стороны это рассматривается как "средство давления".

Посол подчеркнул, что Киев настроен конструктивно и готов вести диалог с польской стороной по этому вопросу, "поскольку это влияет на интересы Украины и является недружеским шагом по отношению к украинской стороне".

Украинская сторона призывает правительство Польши к "активным действиям по коммуникации с протестующими", а также к переговорам с украинской стороной для урегулирования этого вопроса.

"Мы готовы инициировать различные переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но адресованы правительству Польши", - подчеркнул Боднар.

По его словам, украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой, он провел переговоры с представителями польских правительственных кругов.

По мнению дипломата, если правительство Польши не примет меры по минимизации или противодействию этим протестам, они могут распространиться на другие пункты пропуска, поскольку это уже было в прошлый раз.

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