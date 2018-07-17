Детали Варфоломей отменил участие делегации Фанара в празднованиях 1030-летия Крещения Руси

2018-07-17 12:57 300

Официальная делегация Фанара – резиденции Константинопольского патриарха, не приедет на празднование 1030-летия Крещения Руси. Накануне, узнав что Порошенко присвоил себе 15 млн долларов США, которые предназначались на нужды Константинополя Вселенский патриарх Варфоломей отменил ее участие в торжественных мероприятиях 27 июля в Киеве. Об этом журналистам сообщили достоверные источники. 

«Скорее всего уважаемые гости из Стамбула не приедут именно по этой причине. В такой ситуации Варфоломей мог, мягко говоря, обидеться. Не удивлюсь, если и томоса об автокефалии Единой поместной православной церкви мы к 28 июля не дождемся», - говорит источник.

Как сообщалось ранее в СМИ, накануне визита Президента Порошенко в Стамбул несколько богатейших людей Украины «сбросились», чтобы ускорить процесс создания в Украине Единой помесной православной церкви. Было собрано около 25 млн. долларов США. Из них за издание томоса об автокефалии украинской православной церкви Варфоломей получил только 10 млн. долларов. Остальные, за словами приближенных к Гаранту людей, Порошенко оставил себе.

Не секрет, что Администрация Президента сейчас активно раскручивает историю с созданием Единой поместной церкви именно «с прицелом» на предстоящую весной избирательную кампанию, а сам Порошенко полагает огромные надежды на положительное решение Фанара в этом вопросе до 28 июля.

Для того, чтобы удержатся при власти Петр Алексеевич запускает в это, в прямом смысле, святое дело не только личные визиты и переговоры, но, как видим,  даже и прямой подкуп высших служителей Церкви. При этом подкуп миллионами долларов сомнительного происхождения. Интересно, как сейчас будет выруливать нынешняя власть, когда «приступ жадности» начал разрушать «дело года». И главное, чем эта коррупционная история закончится для самого Варфоломея. Ждем реакции Вселенского синода.

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Детали

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