Политика Эммануэль Макрон отменил визит в Киев из соображений безопасности

2024-02-12 11:33

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось, сообщает издание Challenges.

В Елисейском дворце оправдываются, что визит был отложен из соображений безопасности. Это вызвало множество вопросов, как французских и украинских дипломатов.

Планировалось, что президент Франции сначала посетит Одессу, после чего отправится в Киев. Он должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут тратиться в виде пожертвований для гражданских проектов.

Также ожидалось, что Макрон объявит о приходе французского агентства развития в качестве координатора французской помощи в Украину.

Сообщается, что визит в Украину отменила и французско-украинская деловая Ассоциация Medef International.

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