ВІЙНА В Україні ЗСУ беруть на озброєння наземний дрон-розвідник з бойовим модулем та гранатометом

2026-08-26 12:38

Кодифіковано і допущено до експлуатації у Збройних силах України розвідувально-ударний НРК Змій міні ударний. Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що наземний дрон проєктували спільно з інженерами однієї з найефективніших бойових бригад Сил оборони. Його виготовили з урахуванням досвіду понад чотирьох років війни та аналізу бойового застосування НРК на полі бою.

Інженери реалізували низку конструктивних рішень, завдяки яким платформа демонструє високі показники ефективності виконання місій. Під час випробувань і бойового застосування НРК Змій міні ударний підтвердив високі заявлені тактико-технічні характеристики і можливості для виконання місій.

Наземний дрон має такі переваги: швидкісне колісне шасі з підвищеними позашляховими можливостями; безшумний високопродуктивний електричний двигун; малий час розгортання/згортання комплексу; тривалий час автономної роботи; значний запас ходу; денні та тепловізійні камери спостереження; малі габарити; мала маса.

Крім того, наземний робот Змій міні ударний є універсальним у застосуванні. Він поміщається у багажник мікроавтобуса, автомобільний причіп або кузов пікапа. Транспортування платформи не вимагає додаткового обладнання.

Платформа оснащена бойовим модулем з гранатометом МК19, який виділяється високою кінетичною енергією боєприпасів, універсальністю снарядів та можливістю вести точний вогонь із закритих позицій. Водночас на НРК можна встановити будь-який інший бойовий модуль з піхотним озброєнням.