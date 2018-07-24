Политика У Луценко доказали, что Гройсман - честный человек, диплом не покупал

2018-07-24 14:13 192

Похоже, самого экономного премьер-министра на этом посту сменил самый честный в мире премьер-министр. ГПУ в очередной раз закрыла (заведенное по решению суда) дело о возможной подделке Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании. 

"По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 ("Отсутствие состава преступления") Уголовного процессуального кодекса", - сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос "Українських новин".

Отмечается, что Главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером диплома.

В то же время у Луценко отказались сообщить, допрашивался ли Гройсман или другие лица в рамках данного дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Сам Гройсман на своей странице в Facabook заявил, что не подделывал диплом о высшем образовании. 

"Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал", – написал Гройсман.

Напомним, в октябре 2017 года ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании. В ноябре 2017 года ведомство Юрия Луценко закрыло дело, однако в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.

 

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