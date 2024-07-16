Мир В Швейцарии прокуратура выдала ордер на арест роССийского дипломата по делу о шпионаже

2024-07-16 09:24

В Швейцарии прокуратура выдала ордер на арест российского дипломата по делу о шпионаже и нарушении санкционного режима. Об этом сообщает Swiss Info, отмечая, что дипломат уже покинул страну.

По данным правоохранителей, указанное лицо, официально аккредитованное как дипломат, вело разведывательную деятельность с целью приобретения вооружений и других "потенциально опасных материалов". Вместе с ним по делу проходят еще два человека, гражданство и статус которых не уточняются.

Министерство иностранных дел уже сняло дипломатический иммунитет с россиянина по ходатайству прокуратуры. Таким образом, если он вернется в Швейцарию, его сразу арестуют.

По информации Tages-Anzeiger, дипломат работал в посольстве рашистов в Берне и некоторое время находился под наблюдением швейцарских спецслужб. Он покинул страну, когда был обвинен в нарушении федеральных законов по выполнению санкций и контролю за оборотом продукции военного назначения.

Берн не стал вызывать российского посла Сергея Гармонина "на ковер", сообщили источнику в МИДе - вопрос решался конфиденциально, "другими каналами". Также после возбуждения уголовного дела правоохранители провели обыски в нескольких кантонах страны.

Швейцария придерживается позиции военного нейтралитета и потому не поставляет оружие Украине и запрещает реэкспортировать его туда другим странам. Однако она присоединилась к экономическим санкциям Евросоюза против московии.

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