Мир Пакистан: водная дипломатия

2024-06-25 17:25

Группа пакистанских инспекторов посещает Кашмир.

Основные цели – мониторинг и инспекция, как Индия соблюдает обязательства по Договору о воде 1960 года (IWT, Indus Water Treaty).

Следует отметить, что поездка пакистанских инспекторов проходит в рамках международной «миссии», совместно с «нейтральными экспертами» Мирового банка.

Мировой банк по условиям IWT, выступает в качестве «нейтрального посредника».

Очень важно в сложившейся ситуации независимое посредничество.

К настоящему времени Кашмир фактически находится под прямым контролем назначаемой центральной властью администрации. После того как, в результате скандальных односторонних решений правительства Моди, в регионе был отменен статус «автономии». Местное управление фактически свернуто, а местная власть контролируется индийскими военными.

Индия с тех пор в Кашмире заметно активизировала самовольное строительство разных объектов, некоторые из которых могут иметь двойное назначение. Причем самовольное строительство отдельных гидротехнических объектов еще и идет вразрез с условиями Договора о воде 1960 года, создавая проблемы с водообеспечением и климатические риски не только для Пакистана, но и для всего южноазиатского региона.

При этом, следует также подчеркнуть, что попытки Индии отойти от водного договора фиксированы и в более ранний период.

С 2019 года всего Индия соорудила уже около 33 спорных гидротехнических сооружений. Это разумеется, уже само по себе оказывает влияние на сток воды местных рек, что в свою очередь, создает негативные последствия по всему южноазиатскому региону.

В любом случае, в Кашмире международный мониторинг состояния местных водных ресурсов давненько никто не делал.

Перед нынешней поездкой пакистанцы проявили интерес к 10 гидросооружениям: Дарбук, Ниму, Киру, Тамаша, Каларос-2, Балтикулам, Каргил, Пхагла, Кулан и Манди. Таким образом, стараясь максимально охватить весь масштаб последствий самовольной самодеятельности Индии.

Но первоочередное внимание пакистанские инспекторы сосредоточили на сложившейся ситуации в долине реки Ченаб, посещая «гидро-самострои» Кишен и Ратле.

Следует подчеркнуть, что поездка группы пакистанских экспертов больше, чем просто мониторинг или инспекция.

С июля 2023 года водный спор между Индией и Пакистаном перешел на этап международного арбитражного регулирования.

Соответствующая заявка Пакистана принята к рассмотрению.

Причем с тех пор арбитражные управляющие, одобренные при «нейтральном посредничестве» Мирового банка, уже успели посетить некоторые из спорных кашмирских «гидро-самостроев».

Вот только есть проблема: правительство Индии не признает «международный арбитраж» и вообще воздерживается от судебного регулирования.

Но про специфику водных споров в Кашмире заслуживает сказать отдельно…

P.S. Поездка пакистанских инспекторов в Кашмир заметно контрастирует с поездкой индийского премьера Моди, который посетил спорный регион несколькими днями ранее.

Индийский премьер в своей поездке попытался «попиариться», занявшись йогой на берегу озера в центре Кашмирской долины. Скандальными односторонними решениями индийское правительство уже неоднократно пытается расшатывать действующий статус-кво, вольготно и по своему усмотрению относясь даже к имеющимся международным договоренностями.

Пакистан со своей стороны, продемонстрировал конструктивный настрой к водной дипломатии, пытаясь урегулировать имеющиеся споры и разногласия в правовом поле, придерживаясь и развивая взятые международно-правовые обязательства.

Игорь ШЕВЫРЕВ