Мир фото "Иранская Анджелина Джоли" показала истинное лицо

2018-07-24 21:00 273

Девушка получила известность после публикации снимков себя в образе страшного двойника Анджелины Джоли.

Иранка Сахар Табар, которая известна благодаря снимкам себя в облике ужасающего двойника Анджелины Джоли, показала свое настоящее лицо. Снимки она опубликовала на собственной Instagram-странице.

Девушка также призналась, что часто перед публикацией фото занимается их редактированием. Этим она добивается "смешного эффекта".

Снимки, на которых Табар запечатлена без грима, разительно отличаются от жутких фотографий, где она предстает подобием Джоли.