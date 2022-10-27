ВОЙНА В Украине Арестович о саммите G20: путин боится получить по лицу от Зеленского

2022-10-27 18:30

 

Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным заявил, что путин боится получить по лицу от Зеленского.

Цитата

“Есть несколько вариантов, почему путин не едет: он находится в таком состоянии, что его уже нельзя показывать людям и/или они просто боятся “опускания” лица. Да и Зеленский непредсказуем. Он может просто подойти и дать “по морде” на камеру”, — сказал Арестович.

Напомним

Решение о том, кто будет представлять россию на предстоящем саммите "Большой двадцатки", пока что не принято. Об этом журналистам сообщил во вторник пресс-секретарь президента россии дмитрий песков.

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